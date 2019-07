Reconocen en Granma a colectivo de la Empresa Avícola

Bayamo, Cuba. – El pasado año la Empresa Avícola Granma fue la única del Oriente cubano que cumplió su plan de producción de huevos e hizo un aporte extra, resultado que hizo a ese colectivo acreedor de la categoría emulativa Reconocimiento Nacional.

Ese estimulo lo recibirá esa empresa como parte de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional en Granma, que saludan los avicultores de ese territorio con el sobrecumplimiento de sus planes del primer semestre, anunció Efraín Aguilera.

El director de la Empresa Avícola de ese territorio dijo que ese logro se concretó a pesar de fuertes limitaciones con materias primas para elaborar piensos para las gallinas ponedoras, y de combustibles para los medios automotores.

Puntualizó que cada día tienen que transportar 85 toneladas de piensos, más de 300 mil huevos y unos mil trabajadores a sus centros laborales.

