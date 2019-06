Reconocen discapacitados físicos labor de la revolución

Los delegados al VI Congreso de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motora, en nombre de todos los miembros de la organización, manifestaron en la clausura del evento que estarán siempre con la Revolución.

Ante funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud Pública, entre otras instituciones, los delegados manifestaron su agradecimiento al Comandante histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro.

«Honramos hoy y honraremos siempre la memoria de Fidel, nuestro inspirador eterno», expresa el informe central del Congreso que resumió la labor de la Asociación durante el período de junio de 2013 hasta 2019.

Durante dos días y en tres comisiones, los participantes defendieron el respeto a la diversidad, la inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad; y la proyección de la organización para los próximos años.

