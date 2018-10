Reconocen bodegas españolas como buen destino al mercado cubano

Las bodegas de vinos españolas cada año ven con mejores ojos al mercado cubano del turismo y las posibilidades de establecer nuevos negocios, tal y como lo reconocen expertos.

Los asistentes a la XIX Fiesta Internacional del Vino del Hotel Nacional de Cuba, del tres al cinco de octubre, coinciden en el parecer que no solo los empresarios ibéricos apuntan a esta Isla, sino que de otros puntos europeos como Francia, también consideran lo significativo de este destino.

De ahí que ante el crecimiento sostenido del turismo en Cuba, la bodega española familiar Javier Sanz Viticultor busca en la actualidad posicionar sus exclusivos vinos en el mercado cubano.

La administradora de empresas de dicha compañía, Leticia Sanz, señaló que esa empresa española programa desde el primer día de la Fiesta del Vino contactos, intercambios de experiencias y poner a catar sus productos.

