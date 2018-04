Reconoce Quintas Solá esfuerzos de villaclareños en la recuperación

Villa Clara, Cuba.- El General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá elogió en Villa Clara la marcha de la recuperación de viviendas que fueran dañadas por el huracán Irma.

Durante un intercambio con autoridades gubernamentales y de organismos de esa provincia, el también Jefe de la Región Estratégica Central dijo que ese territorio pudiera avanzar más, de incrementarse la entrega de tejas de fibrocemento para solucionar afectaciones parciales.

En la reunión efectuada en la sede del Gobierno en Villa Clara, el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá manifestó que a pesar de las limitaciones de recursos, los villaclareños han demostrado voluntad política para continuar la rehabilitación del fondo habitacional.

Esa provincia registró más de 50 mil afectaciones en viviendas, de las cuales ha sido resuelto el 46 por ciento del total.

