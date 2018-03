Reclaman a ganaderos de Camagüey mayor eficiencia

Camagüey, Cuba. – Al uso eficiente de la inseminación artificial, para lograr el mejoramiento genético de la masa vacuna y aumentar la producción de leche, convocó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey, Jorge Luis Tapia, en intercambio con ganaderos.

En encuentro con miembros de bases productivas, directivos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de la Agricultura, participaron los más eficientes exponentes de la ganadería, integrantes del Movimiento Millonario.

Tapia destacó como imperativo en el presente año, rescatar prácticas y producciones concebidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro para la ganadería cubana, y en especial para la camagüeyana, donde se mantiene el mejoramiento genético y la siembra de pastos.

Al cierre de mayo, en Camagüey quedarán montados 120 sistemas de ordeños mecánicos, de varias posiciones, los que se entregarán a los que más leche tributan.

