Recibirán hoy a Brigada boricua de Solidaridad con Cuba

La Habana, Cuba. – Múltiples actividades realizarán en nuestro país integrantes de la XXVIII Brigada Puertorriqueña de Solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera, que será recibida este lunes en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella de Caimito, Artemisa.

Una motivación especial tienen los 558 integrantes del contingente: dedicar sus actividades a la heroína Lolita Lebrón, fallecida hace 9 años, y a quien dedican un monólogo por el centenario del natalicio de esa destacada independentista.

Desde mañana se desarrollará la Jornada Solidaria con Puerto Rico y sesionará el foro Un pueblo en lucha, resistencia y solidaridad, con María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista, y la luchadora Milagros Rivera, directora del contingente.

La Brigada Juan Rius Rivera rechaza el bloqueo a Cuba, la aplicación de la Helms-Burton y respalda la Revolución.

