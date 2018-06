Recibió Ricardo Cabrisas a senador ruso

El diputado Ricardo Cabrisas, Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, recibió al senador Serguey Kaláshnikov, Coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, y Primer Vicepresidente del Comité de la Política Económica del Consejo de la Federación de Rusia.

Cabrisas, quien preside la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, recordó su reciente visita a Moscú, y las conversaciones desarrolladas con autoridades y empresarios de diferentes sectores de la economía.

En las conversaciones se valoró de muy positivo el apoyo de Rusia a la restauración de la cúpula del Capitolio, y el papel desempeñado en ello por el Consejo de la Federación.

El senador Kalashnikov, estuvo acompañado por Sergey Réshchikov y Andrey Mitrafánov, Ministro Consejero y Primer Consejero de la Embajada de la Federación de Rusia.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.