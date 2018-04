Recibió Raúl al ministro de defensa nacional de Angola

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió este jueves al Ministro de la Defensa Nacional de Angola, Salviano de Jesús Sequeira, quien realiza una visita oficial Cuba.

Durante el fraternal encuentro destacaron las excelentes relaciones existentes entre los dos países, los vínculos históricos y de colaboración que unen a ambos pueblos, gobiernos y fuerzas armadas, así como la voluntad de fortalecerlas.

El Ministro de la Defensa Nacional de Angola estuvo acompañado por los tenientes generales Carlos Filomeno de Sousa Couceiro y Luis Manuel da Fonseca Sotto-Mayor Pizarro.

Por la parte cubana estuvieron presentes los generales de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y Álvaro López Miera Viceministro Primero de las FAR, y el General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.