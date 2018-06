Recibió Cabrisas a enviado especial del Presidente Iraní

El vicepresidente Ricardo Cabrisas recibió al viceministro primero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Enviado Especial del Presidente de la República Islámica de Irán, Excelentísimo Señor Morteza Sarmadi, quien realiza una visita de trabajo a Cuba.

El dignatario persa entregó al Ministro cubano de Economía y Planificación un mensaje del Presidente Jasán Roujani a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Durante el encuentro, Cabrisas y el Enviado Especial del Jefe de Estado iraní dialogaron sobre las potencialidades para ampliar los nexos económicos, comerciales y de cooperación, y destacaron la buena marcha de las relaciones bilaterales.

Participaron también en el encuentro Emilio Lozada García, director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y por la parte de Irán, el embajador de ese país en la isla.

