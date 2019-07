Reciben a Brigada Juan Rius Rivera (+Fotos)

Artemisa, Cuba. – Sembrando semilla de libertad, es el lema que caracteriza a la XXVIII Brigada Puertorriqueña Juan Rius Rivera, recibida por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, de Caimito.

Luego de las palabras de bienvenida de Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del ICAP, y la siembra de un árbol de la solidaridad, los boricuas entonaron apasionadamente su Himno Nacional Revolucionario, con letra de Lola Rodríguez de Tió.

Grupos solidarios entregaron a Milagros Rivera un reconocimiento para la Red de Solidaridad con Venezuela en Puerto Rico, y la luchadora independentista expresó su rechazo al bloqueo a Cuba, y a las maniobras injerencistas del imperio contra Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.