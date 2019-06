Recibe Vicepresidente del Consejo de Ministros a diplomático francés

Ricardo Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Consejo de Ministros, recibió al Secretario General del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gourdault-Montagne, quien se encuentra en Cuba en visita oficial con motivo de la celebración de la Reunión de Consultas Políticas Intercancillerías entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron la marcha de la Agenda Económica Bilateral, y los principales proyectos en desarrollo y sus perspectivas.

Destacaron también los positivos avances en las relaciones económico-comerciales, así como la voluntad mutua de trabajar coordinadamente para continuar fortaleciendo los vínculos en esos sectores.

Acompañaron al Vicepresidente, Armando Vergara Bueno, Director General interino de Asuntos Bilaterales, y Alba Soto Pimentel, Directora de Europa y Canadá, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

