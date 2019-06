Recibe Ministra canadiense a titular de Ciencia y Tecnología de Cuba (+Fotos)

Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, sostuvo un encuentro en Canadá con Nadine Girault, titular de Relaciones Internacionales y la Francofonía de Québec.

La Ministra cubana asiste a la edición 25 del Foro Económico Internacional de las Américas, que se celebra en la ciudad de Montreal.

Josefina Vidal Ferreiro, embajadora cubana en Canadá, consideró que ese encuentro ratifica el interés de mantener una relación positiva y continuar la cooperación con Cuba.

En su perfil en la red social, la diplomática señaló que la Ministra del CITMA, quien representa a Cuba en esa conferencia, expondrá la experiencia de la mayor de Las Antillas en evolución digital, inteligencia artificial, economía circular, cambio climático y ciudades de futuro.

