Recibe Cuba carga humanitaria de Perú para damnificados por Irma

La Habana, Cuba.- Un cargamento de 14 toneladas de ayuda humanitaria llegó a Cuba procedente de Perú, destinadas a los damnificados por el huracán Irma, destacaron este domingo medios informativos.

El sábado arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, este primer envío del gobierno peruano como muestra de retribución y humanismo con la mayor de las Antillas, publicó la televisión nacional.

Los bienes comprenden materiales de techo, colchones, sábanas y otros enseres, de acuerdo con la información.

Durante las últimas semanas, Cuba recibió donaciones de Venezuela, China, Bolivia, Colombia, Ecuador, Japón y de la Cruz Roja Internacional.

Tras su impacto destructivo en otras naciones del Caribe insular, el fuerte evento hidrometeorológico azotó al archipiélago cubano durante 72 horas el pasado mes de septiembre, y ocasionó numerosos daños.

Tomado de Prensa Latina

