Rechaza Cuba postura de Estados Unidos contra Nicaragua

El viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, denunció los intentos de Estados Unidos de utilizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para atacar a Nicaragua, y ratificó el rechazo de Cuba a ese tipo de postura.

El vicecanciller señaló que, en su primer acto oficial al frente de la dependencia de Naciones Unidas en el presente mes, el gobierno estadounidense manipuló procedimientos y violó la Carta de esa organización para imponer un análisis sobre la situación nicaragüense.

La representante permanente de Estados Unidos en el referido Consejo llamó a la adopción de medidas contra el país centroamericano y a continuar su guerra no convencional contra Venezuela en una intervención, que calificó de injerencista e irrespetuosa.

Moreno criticó los insultos que también propinó la funcionaria estadounidense al referirse al presidente Daniel Ortega.

