Reanuda su itinerario tren Habana-Holguín

Holguín, Cuba. – Unos 700 pasajeros arriban hoy a la estación de ferrocarriles de Holguín, en viaje de reapertura de esa ruta desde la Capital con nuevos coches de procedencia china.

Este domingo quedaron inauguradas las obras para la atención a los viajeros, tripulaciones, coches y maquinaria en la estación de destino, su entorno y talleres de servicio, con la presencia de las autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en el territorio.

Fruto de la inversión se rehabilita el salón de espera, un restaurante y cafetería para los pasajeros, además de la sala de estar de las tripulaciones y se favorece una treintena de viviendas, así como las redes hidráulicas y eléctricas aledañas.

Con expectativa y confianza en la cultura del detalle, para la mejora continua en la calidad del servicio, los usuarios acogen el regreso a los Ferrocarriles de Cuba del tren Habana-Holguín.

