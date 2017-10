Reaniman Casa – museo de la familia Santamaría Cuadrado

Santa Clara, Cuba. – Con motivo de los 90 años del natalicio de Abel Santamaría Cuadrado, la Casa Museo de la familia ubicada en el antiguo central Constancia de Encrucijada, que actualmente lleva su nombre, recibió una reparación capital.

Los trabajos de mantenimiento del sitio histórico incluyeron la sustitución de pisos, el resanado de paredes y encofrado, así como el cambio de vitrinas y de la carpintería en mal estado.

Situada en el municipio villaclareño de Encrucijada, la Casa Museo de la familia Santamaría Cuadrado, sometida a acciones constructivas, posee 5 salas donde se muestran objetos de los hermanos Abel, Haydée y Aldo, entre otros artículos personales.

La institución promueve visitas dirigidas para niños, jóvenes y adultos, y promociona un proyecto vinculado a la historia los Santamaría Cuadrado, mediante charlas, conferencias, y proyección de audiovisuales.

