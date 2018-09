Realizaran Twittazo contra el bloqueo a Cuba

La Habana, Cuba. – El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), convoca a todas las personas y amigos que defienden la paz como un derecho humano, a sumarse el próximo lunes, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 meridiano al twittazo y foro panel El Mundo contra el Bloqueo.

Las actividades se desarrollarán en el contexto de la Jornada Mundial Tenemos Memoria: Solidaridad contra el Bloqueo y el Terrorismo, iniciada el 4 de septiembre y que finalizará el 6 de octubre, aniversario del sabotaje al avión de Cubana.

El tuitazo y foro panel, con base en la sede del ICAP, serán transmitidos en vivo por la emisora Radio Habana Cuba y podrán seguirse por las plataformas institucionales de Facebook y Twitter del Instituto.

El 31 de octubre la Asamblea General de la ONU votará nuevamente un proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al injusto bloqueo contra Cuba.

