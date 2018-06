Realizarán en La Habana Feria de Ganado Menor

La I Feria Nacional de Ganado Menor se celebrará en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros, La Habana, del 6 al 8 de julio, con la presencia de productores de todo el país, informó el presidente del comité organizador, Julio César Vázquez.

El también director General de la Empresa de Ganado Menor, expresó que la cita tiene como objetivo fundamental mostrar a los campesinos -poseedores del 92 por ciento de esa especie- la importancia de rescatar la genética.

Además, señaló, permitirá transmitir conocimientos para una mejor utilización de las plantas proteicas, los pastos y forrajes en la alimentación animal, lo cual redundará en mayor producción de carne, leche y queso.

Julio César Vázquez, explicó que en esta I Feria de Ganado Menor se exhibirán 1291 especies, y se realizará un rodeo y subasta de animales.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.