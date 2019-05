Realizarán en La Habana II Feria Avícola

Del 24 al 26 próximo se desarrollará la II Feria Nacional Avícola, en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros de La Habana, dedicada al aniversario 500 de la capital y el 55 del Combinado Avícola creado por Fidel, informó la Coordinadora del evento, Josefina Petrus.

Explicó que la cita tiene como objetivo facilitar la promoción y fortalecimiento de las empresas avícolas, en función de lograr el desarrollo económico del país y el intercambio entre el sector empresarial y los productores.

Josefina Petrus, dijo que en la Feria Avícola participarán 89 expositores, entre ellos campesinos de diferentes provincias, además contará con la presencia de especialistas mexicanos, nación invitada al encuentro.

Agregó que se realizarán conferencias magistrales, y se exhibirán las distintas razas de aves presentes en el fondo genético de nuestro país.

Con el lema “Por una producción sostenible” se realizará la II Feria Nacional Avícola, en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros de La Habana que estará abierta al público desde las 10 de la mañana del próximo 24, y hasta el domingo 26 a las 8 de la noche, informó el Director de Promoción y Eventos de Rancho Boyeros, Ángel Recio.

Explicó que en el horario de la mañana se realizarán actividades culturales para los niños con la presentación de payasos, así como existirá una variada oferta gastronómica acompañada de música grabada.

Ángel Recio, señaló que en las tardes las familias asistentes podrán disfrutar del más puro Rodeo cubano y la venta de diferentes productos agropecuarios y útiles para el hogar.

Resaltó que como parte del evento, dedicado a los 500 años de La Habana, el sábado a las 10 de la noche tendrá lugar el concierto de Los Van Van.

