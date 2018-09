Realizan en Cuba Foro Online para condenar el bloqueo

Investigadores, académicos, parlamentarios cubanos, internautas y radioyentes de varios países participaron en La Habana en el foro El mundo contra el bloqueo.

Las intervenciones hechas en la actividad, convocada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fueron compartidas mediante una estrategia de difusión en las redes sociales y transmitidas en vivo por la emisora Radio Habana Cuba.

Según Jonathan Quirós, del Centro de Investigaciones y Estudios de la Economía Mundial, aunque el mayor daño causado por el bloqueo se inscribe en el plano económico, toda afectación de este tipo implica efectos en las personas.

No todo es adjudicable al cerco, pero como la economía del país depende de numerosos factores externos se aprecia el grave daño causado por una política que busca aislar económica, comercial financieramente a la nación, explicó.

