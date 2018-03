Reafirma Cuba política de tolerancia cero a las drogas

Nuestro país reiteró su política de tolerancia cero a las drogas y la prevalencia en Cuba de estrategias integrales para lograr el equilibrio entre las acciones preventivas y de enfrentamiento.

El jefe de la delegación cubana ante el periodo 71 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas destacó en el plenario la incidencia poco significativa de ese flagelo en esta Isla, a pesar de su ubicación geográfica, entre zonas de gran tráfico.

Asimismo, el Secretario de la Comisión Nacional de Drogas subrayó que, como resultado de la voluntad política y el compromiso del Estado y Gobierno cubanos, se redujeron los efectos de ese mal en el orden interno.

Al mismo tiempo expresó que Cuba reafirma sus compromisos y obligaciones como Estado parte de las tres Convenciones de la ONU que integran el marco legal internacional del régimen de control mundial de las drogas.

