Reafirma Cuba compromiso con Países No Alineados

La Habana, Cuba. – Cuba defenderá principios como la no injerencia en los asuntos internos de los estados y el derecho a la paz en encuentro preparatorio de la próxima Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.

Expresó la viceministra de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez, que esa Reunión Ministerial del Buró de Coordinación No Alineados, a celebrarse en Caracas el 20 y 21 de julio, servirá de preparación para la Cumbre de ese organismo en Bakú, Azerbaiyán, en octubre próximo.

Recordó que los principios fundacionales fueron ratificados en la Cumbre celebrada en La Habana y la batalla por un orden internacional justo, democrático y equitativo, así como el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

Adelantó Rodríguez que los participantes se pronunciarán una vez más contra el bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba y su recrudecimiento con la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.