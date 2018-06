Ratifican estrechos nexos entre Tanzania y Cuba

Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió al compañero Philip Mangula, miembro del Buró Político y Vicepresidente del Partido Chama Cha Mapinduzi (Partido Revolucionario) de la República Unida de Tanzania.

Durante las conversaciones ambos dirigentes ratificaron las estrechas relaciones entre los dos países, forjadas por sus líderes históricos, Fidel Castro y Julius Nyerere, y la decisión de continuar su legado.

El Primer Vicepresidente cubano exaltó los fuertes lazos de amistad y solidaridad entre ambas organizaciones y el apoyo de nuestro país a los pueblos de África.

El alto dirigente partidista tanzano agradeció la solidaridad permanente de Cuba con el continente africano y se pronunció contra el injusto bloqueo estadounidense y la ilegal ocupación en la base naval yanqui en Guantánamo.

