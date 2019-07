Radio Reloj, eternidad del tiempo y la noticia

La Habana, Cuba. – Un locutor nonagenario, que antes de jubilarse trabajó durante décadas en Radio Reloj, le decía recientemente a un periodista que ha laborado más de 30 años en esta emisora: Tu eres un niño todavía.

No se trataba de una confrontación competitiva por años de servicio, sino de la exhortación del de voz radiofónica a su compañero redactor de síntesis para que no abandone la insustituible labor de informar del modo en que lo ha hecho esta emisora durante 72 años.

Pero sobre todo, porque si en una existencia humana ese lapso parece acercarnos al final, el desarrollo actual de la tecnología coloca a Radio Reloj en los inicios de un nuevo periodismo y de ese modo augura una vida más larga a esta planta radial que seguirá consagrada al tiempo y la noticia.

