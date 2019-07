Puertorriqueños solidarios con Cuba

La Habana, Cuba. Integrantes de la XXVIII Brigada Puertorriqueña de Solidaridad Juan Ríus Rivera expresaron a Radio Reloj su respaldo a la Revolución cubana y denunciaron el infame bloqueo y la aplicación de la Ley Helms-Burton.

Débora Berman Santana, catedrática de la Universidad de Puerto Rico ya jubiulada, afirmó que en su país se sufren los desmanes y las políticas neoliberales que impone el imperialismo yanqui, teniendo como títere al gobernador Ricardo Rosselló.

Agregó que en los últimos días ese personaje ha ordenado una represión brutal contra quienes protesten en defensa de los derechos elementales para vivir, y denunció que nunca como ahora su pueblo está más concientizado.

La brigadista puertorriqueña Débora Berman señaló que la unidad entre todos los pueblos, como una Patria grande, es lo que traerá el beneficio a los más humildes, ya que juntos somos más fuertes.

Un encuentro con la historia sostuvieron este jueves los integrantes de la Brigada puertorriqueña Juan Rius Rivera, durante su vista al Memorial a los Malagones, ubicado en el poblado El Moncada, en el municipio pinareño de Viñales.

Allí descansan los restos de once de los hombres que junto a Leandro Rodríguez Malagón, formaron la célula de las Milicias Nacionales Revolucionarias, para poner fin a bandas asesinas a sueldo del gobierno norteamericano.

Juan Carlos Rodríguez, historiador de Pinar del Río, durante su intercambio con los brigadistas puertorriqueños se refirió a la llegada del general Rivera a las costas de Guanahacabibes el ocho de septiembre de 1896.

Explicó que Rius Rivera a la partida de Maceo, lideró las tropas mambisas en la provincia, como muestra de la lealtad y el deseo de ver libres del yugo español a Cuba y Puerto Rico.

