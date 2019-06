Pueblo de Granma comprometido con el 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Trabajo y más compromiso con la Revolución patentizan trabajadores, campesinos, combatientes y en general el pueblo de Granma, en los días que restan hasta celebrar por tercera vez en ese territorio el acto nacional por los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes.

Matutinos especiales alegóricos a la gesta tienen lugar cada lunes en centros de esa provincia, en los que se rinde homenaje a los héroes y mártires del 26 de julio y se evoca el legado de Fidel.

Constructores estatales y privados culminan inversiones socioeconómicas, viviendas del programa de subsidios, mejoran viales, el suministro de agua a la población y ejecutan obras que darán mayor esplendor a ciudades y poblados de Granma.

Además se repone la jardinería de la Plaza de la Patria de Bayamo, y se ejecutan otras labores en ese sitio, en el cual Fidel habló por última vez en un acto nacional por el 26 en el 2006.

La condición humana, de extrema nobleza y madurez política, de Francisco Vicente Aguilera le permitió contribuir a la unidad y reconocer en Céspedes el hombre capaz de liderar la Revolución, afirmó en Bayamo Damiana Pérez.

La diputada y directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana habló en el tributo a Aguilera por los 198 años de su natalicio, ofrecido en el Retablo de los Héroes, donde descansan los restos mortales del patricio.

La intelectual dijo que Martí calificó como el Padre de la República a Vicente Aguilera, quien renunció todos sus bienes y riquezas y afirmó Nada tengo mientras no tenga Patria.

En el acto se patentizó que los Senderos de la historia y el pensamiento siguen siendo el sustento de la nación real, las claves fundamentales para desde las esencias enfrentar las complejidades disímiles del presente y el futuro de Cuba.

