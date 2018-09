Un pueblo comprometido con Fidel, Raúl y la Revolución

Gladys María Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado, elogió en Guantánamo, el patriotismo de ese pueblo y sus análisis sobre el Proyecto de Constitución, que desde el 13 de agosto debaten los cubanos.

Bejerano precisó que este fin de semana participó en dos asambleas de debate popular sobre la futura Ley de leyes, con las que suman 12 las que han contado con su presencia en ese territorio, por el cual fue elegida diputada al Parlamento.

Evocó que en agosto pasado intercambió con los trabajadores del Sistema de Planificación Física en torno al excepcional documento, también en varias comunidades, y entonces quedé convencida de que este es un pueblo muy comprometido con Fidel, Raúl y la Revolución.

En opinión de la vicepresidenta del Consejo de Estado, los guantanameros han intervenido con protagonismo en el análisis sobre el Proyecto de Constitución.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.