Prueba dinámica: garantía de comicios exitosos

La Habana, Cuba.- De satisfactoria y con resultados favorables calificó la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, la prueba dinámica de este 4 de marzo, ejercicio que pasó revista a todo el sistema de trabajo previsto para el día de las elecciones el próximo domingo.

En conferencia de prensa, señaló que las más de 200 mil utoridades electorales se activaron, y se comprobó además el plan de transportación, comunicaciones y aseguramiento.

Alina Balseiro aseguró que la prueba dinámica constituyó una fortaleza para garantizar el desarrollo exitoso de los comicios el 11 de marzo, fecha en la que están convocados a las urnas más de 8 millones de cubanos.

Precisó que solo el 2,95 % de la totalidad de los colegios electorales presentó algún tipo de dificultad, que será resuelta antes de este miércoles.

La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, ratificó que luego de la prueba dinámica del domingo último, Cuba está en condiciones de desarrollar una jornada electoral exitosa como ha caracterizado siempre a nuestra Isla.

Informó que 38 406 jóvenes ejercerán el voto por primera vez, para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Alina Balseiro actualizó a la prensa sobre el número de colegios electorales hasta la fecha, los cuales suman 24 470, de ellos 143 especiales, ubicados en sitios de alta concentración de personas, como terminales y hospitales.

Recordó que el 11 de marzo habrá dos boletas, una verde para votar por los diputados, y otra blanca para los delegados provinciales.

