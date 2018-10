Proyecto belga-cubano gana premio

La aplicación informática Wise Pocket, desarrollada por la Universidad de Oriente de Cuba y la Universidad Flamenca Libre de Bruselas, ganó el premio Prize Digital for Development en la categoría StarUp, que premia a la innovación más prometedora.

Los galardonados recibieron el premio de manos del viceprimer ministro y ministro de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Alexander De Croo, quien reconoció la originalidad del proyecto.

Alabó la interacción de las nuevas tecnologías con otras esferas de la vida y el fácil acceso de esa aplicación para la telefonía móvil, con la cual se persigue que las campañas de atención médica sean más efectivas y cuantifiquen su impacto social.

En representación del equipo de trabajo, el especialista Dionis López dijo que el proyecto propone una aplicación móvil integrada que sirve como plataforma de desarrollo para ministerios de salud pública y organizaciones de ese sector.

