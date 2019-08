Próximo a concluir montaje de fábrica de pienso

Villa Clara, Cuba. – A un poco más del 95 por ciento de ejecución, se encuentra la Fábrica de Pienso Chichí Padrón, de Villa Clara, sometida a un proceso de modernización.

La reconversión tecnológica de esa industria incluye la instalación de motores, mezcladores, tanques y molinos de moderna tecnología, así como extractores de humo y polvo, que elevarán la calidad del pienso y las condiciones laborales de los trabajadores.

En estos momentos, las acciones constructivas de la Fábrica de Pienso Chichí Padrón, de la capital villaclareña, marchan según el cronograma previsto, para dar paso a la fase de pruebas, y a su entrada en funcionamiento antes del cierre del mes de diciembre.

Cuando esa industria eche a andar, duplicará su producción actual dirigida a las empresas avícola y porcina de esa provincia, así como a sus homólogas de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.