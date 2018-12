Protegen cuenca matancera de interés para el país

Los trabajos de repoblación forestal de máxima prioridad en la provincia de Matanzas se localizan en el humedal de la Ciénaga de Zapata, una de las cuencas de mayor interés para el país.

Ese territorio forma parte de las regiones verdes mejor conservadas del archipiélago cubano y en su inmensa mayoría está cubierto de bosques, con cerca de MIL especies maderables, florales y melíferas.

Especialistas del Consejo Provincial de Cuencas Hidrográficas, en Matanzas, enfatizan en el humedal por las riquezas naturales que atesora y la historia ligada a momentos decisivos de la Revolución.

En Cuba otras redes fluviales de importancia son Zaza, en Sancti Spíritus; Cauto, que incluye a los territorios de Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba; y Guaso y Toa, en Guantánamo.

