Protagonizan los jóvenes debates en Cumbre de las Américas

La Habana, Cuba. – Como herederos de la continuidad de la Revolución y actores importantes en los procesos de transformación social en Cuba, a los foros paralelos de la Cumbre de las Américas asisten jóvenes, que como Suzanne Santiesteban, alzan su voz en nombre de la Federación Estudiantil Universitaria.

Nosotros representamos a la sociedad civil cubana, esa que articula a amplios sectores sociales, dijo a Radio Reloj la estudiante de medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, y enfatizó que esa verdad se defenderá con firmeza en el foro de los jóvenes.

Agregó Suzanne Santiesteban que la delegación cubana a la cita reafirma su apoyo a Venezuela, asediada por el gobierno norteamericano.

La Cumbre de las Américas, destacó, deviene espacio para exponer las conquistas de Cuba y sus jóvenes, así como de las organizaciones estudiantiles que los representan.

