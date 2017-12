Prosigue programa de desarrollo del turismo

Pinar del Río, Cuba.- Pinar del Río dará continuidad el próximo año al plan de desarrollo turístico que posibilitará culminar un hotel de 200 habitaciones en la zona del Valle Ancón, uno de los sitios enriquecedores de las bellezas naturales del municipio de Viñales.

Recientemente se inauguró el nombrado Central Encanto con categoría cuatro estrellas en el mismo territorio, el cual se suma a Los Jazmines, La Ermita y el Rancho San Vicente, donde se amplió el servicio de aguas minero medicinales.

Directivos de Turismo en Pinar del Río dijeron que el nuevo hotel de la zona del valle Ancón se integrará a una infraestructura enriquecida con las casas de renta, pertenecientes al sector no estatal y contratado con agencias de viaje.

Viñales Paisaje Cultural de la Humanidad es visitado anualmente por miles de excursionistas nacionales y extranjeros atraídos por los mogotes exclusivos del lugar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.