Promueven en Holguín el desarrollo de la Banca Electrónica

Holguín, Cuba. – Los clientes del Banco Popular de Ahorro (BPA), en Holguín, podrán acceder paulatinamente a más opciones de pago electrónico de varios servicios y otras operaciones bancarias, con el avance de la informatización.

El Banco ratificó el compromiso de aumentar sus canales de pagos electrónicos, según trascendió en un chequeo, este martes, con participación de Agustín Chiong, delegado de la Electrónica y las Comunicaciones, y el director del BPA, Rubinelson Zaldívar.

Extensión de la red de cajeros automáticos, generalización de tarjetas magnéticas, alcance de la banca móvil, así como perspectivas de las pasarelas de pago para la adquisición de algunas líneas de productos, destacan en las proyecciones.

Junto a las telecomunicaciones, el sector bancario demuestra que la informatización es un proceso instalado en el acontecer cotidiano de Holguín, con luces y sombras a valorar.

