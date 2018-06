Promoverá Feria ExpoCaribe la inversión extranjera

Santiago de Cuba. – La Feria ExpoCaribe 2019 promoverá la inversion extranjera en las cinco provincias orientales, señaló José Chaplín, Jefe de América Latina y el Caribe del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) al dar lectura al documento que anuncia el rescate de ese evento de tradición santiaguera.

Aseveró que el encuentro con la región servirá para fomentar fondos exportables, sustituir importaciones y concretar negocios en todas las ramas de la economía.

Agregó José Chaplín que la Feria ExpoCaribe cuenta con el total apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Planificación, Comercio Exterior, la Cámara de Comercio y las autoridades de Santiago de Cuba.

El anuncio de la Feria Expocaribe 2019 se realizó este viernes en la clausura del Segundo Foro Empresarial Cuba-Caribe de la ciudad de Santiago de Cuba.

