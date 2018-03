Programa turístico rehabilita haciendas coloniales en Trinidad

Trinidad, Cuba. – La restauración de casas-haciendas con peculiares valores arquitectónicos en el Valle de los Ingenios, Patrimonio Cultural de la Humanidad, constituye una de las principales prioridades para impulsar el turismo en la central ciudad de Trinidad.

Los sitios de Guachinango y Buena Vista, ubicados en ese otrora emporio azucarero, reciben beneficios en sus edificaciones para restaurar su antiguo esplendor.

Así lo informó el delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Sancti Spíritus, Reinier Rendón, quien además puntualizó que el plan completo de restauración incluye 8 inmuebles en total.

Las obras de rehabilitación involucran a la Oficina del Conservador de la Ciudad, el Ministerio de Turismo y la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna e incluyen otras importantes edificaciones de áreas como Las Bocas, Algaba, Manaca Iznaga, Guáimaro y El Abanico.

