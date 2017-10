Programa cubano de bioeléctricas demanda altos volúmenes de caña

Artemisa, Cuba. – El incremento de la producción de caña es hoy una de las tareas prioritarias del sector azucarero cubano, teniendo en cuenta el desarrollo programado de energía renovable con base en la biomasa.

El presidente del Grupo Azucarero AZCUBA, Orlando Celso García, informó que se construyen tres plantas bioeléctricas: dos cubanas con créditos de China, y una tercera que se erige aledaña al ingenio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, la cual es una empresa mixta que demandará biomasa para 160 días.

En una reunión efectuada en Artemisa, Celso García precisó que el venidero año se estarán invirtiendo, con ese propósito, 155 millones de dólares.

El programa de bioeléctricas prevé 25 instalaciones de ese tipo, que aportarán globalmente más de 900 Megavatios, y se requerirá duplicar el volumen de caña para dar respuesta a ese desarrollo, al constituir los desechos de ese cultivo su principal combustible.

