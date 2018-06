Programa Cuba-Onudi por reforzar exportaciones

El Programa País Cuba-Onudi, pretende fortalecer capacidades para incrementar el por ciento del Producto Interno Bruto de la manufactura industrial, obtener mayores niveles de exportación, y sustituir de importaciones, afirmó un experto.

Crear capacidades en la isla, fundamentalmente el capital humano, y potenciar la Cooperación Sur-Sur, también constituyen líneas de trabajo de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), explicó el coordinador del Programa País Cuba-Onudi, Fidel Domenech.

La cartera del Programa cuenta con 19 proyectos y desde mediados de 2016, tres de estos con un financiamiento de Rusia y la Agencia de Colaboración de Corea del Sur, puntualizó.

Están relacionados con apoyar a Cuba en la formulación de la estrategia y la política industrial, la modernización empresarial, sobre todo agrícola, y la música cubana.

Por un mayor impacto de las producciones cubanas

El coordinador del Programa País Cuba-Onudi, Fidel Domenech, amplió que se realizó la presentación de un nuevo proyecto con la Agencia de Cooperación de Italia, centrado en la promoción de inversiones, el fortalecimiento del centro de envases y embalaje en la industria agrícola, la biotecnología y el sector farmacéutico.

Para el futuro cercano, dijo, trabajan en otros dos proyectos relacionados con las fuentes de energías renovables, y su uso eficiente, enfocados en fortalecer las capacidades para el programa de inversiones.

Una de las pretensiones es crear en Cuba un centro de capacitación en materia de energía fotovoltaica, pero con una estrategia de extender su uso hacia otras fuentes renovables.

Significó que el Programa está acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los documentos programáticos que definen la política económica y social del país.

