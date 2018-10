Productores de arroz de Granma en la vanguardia

Bayamo, Cuba. – Al festejar el Día del Trabajador Agropecuario los productores de arroz de Granma, mostraron positivos resultados productivos, económicos, eficiencia, calidad y sobrecumplimiento de sus planes, que los ratifican a la vanguardia de esa rama en Cuba.

En el acto provincial, celebrado en el Combinado Cayamas del municipio Río Cauto, Edisnel González, director de la Empresa Integral de Granos Fernando Echenique, manifestó que cumplen las siembras, la producción y superan los rendimientos agrícolas de la campaña de frío.

Dijo además que están comprometidos con la dirección del país a lograr 90 mil toneladas de arroz consumo en el 2019, para romper el récord productivo de hace casi 30 años.

Por su parte, el colectivo de la otra Empresa Integral de Granos José Manuel Capote, de Río Cauto, cumplió su plan anual de más de 13 mil toneladas de arroz y aportará otras 4 mil.

