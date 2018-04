Proclaman Vanguardia a Granma

Granma, Cuba.- La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa, confirió la Placa que acredita a Granma Vanguardia de esa organización, en acto celebrado en Demajagua, sitio de Manzanillo, escenario del inicio de nuestras luchas libertarias.

Jóvenes de las provincias orientales que acamparon en ese lugar, participaron en la celebración, y en la ocasión Susely Morfa entregó a Granma 26 Casas de Campaña y 200 hamacas donadas a nuestro país por la organización de jóvenes de Vietnam.

Yordanys Charchaval, primer secretario de la UJC en Granma, dijo que los jóvenes jamás serán confundidos, nadie podrá resquebrajar nuestra unidad y el compromiso inagotable con Fidel y la Revolución.

El segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ronald Hidalgo, llamó a las jóvenes generaciones a aportar más para contribuir a que Cuba crezca y se desarrolle.

Tras asistir en Demajagua, Manzanillo, al acto central de Granma por el 4 de Abril, Susely Morfa, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, afirmó que Cuba tiene una juventud muy valiosa y comprometida con su tiempo, la Revolución y el Socialismo.

En declaraciones a la prensa en esa oriental provincia, Susely Morfa, dijo que los jóvenes no han estado ajenos a los momentos difíciles de la Revolución, porque esta ha sido hecha por las nuevas generaciones en cada una de las etapas.

La máxima dirigente de la UJC, confirió en el acto la condición de Vanguardia en el trabajo de la organización juvenil a Granma, categoría que además en esta ocasión logró Santi Spíritus, sede mañana del acto central por el 4 de Abril.

Coincidiendo con esa celebración, 150 jóvenes recibieron el carné de la UJC en el acto realizado en Demajagua, Manzanillo.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.