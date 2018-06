Prevención; columna vertebral de Cuba para enfrentar las drogas

La Habana, Cuba. – Las autoridades de Cuba potencian una cultura de rechazo a las drogas y en ese sentido, los Ministerios de Educación y Salud Pública desempeñan papeles determinantes, afirmó Antonio Ibarra Suárez.

El Secretario de la Comisión Nacional de Drogas, dijo que la isla mantiene su voluntad política de tolerancia cero frente al flagelo, y agregó que Cuba es signataria de convenios internacionales sobre la fiscalización de los estupefacientes.

Apuntó que más de 5 mil kilogramos de narcóticos, en su mayoría marihuana y cocaína, fueron ocupados en el pasado año, y de esa cifra cerca del 95 por ciento constituyeron recalos por las costas.

Desde hace décadas, el combate a redes de tráfico ilegal de mercancías y sustancias adictivas es prioridad de la Aduana General de la República, y el Código Penal cubano establece sanciones severas ante la producción y el tráfico de drogas.

