Prestigio de Cuba crece ante las Naciones Unidas

Las gestiones de Estados Unidos para restar apoyo a las candidaturas cubanas en la Organización de Naciones Unidas fracasaron, afirmó Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de la Isla ante ese organismo multilateral.

Así fracasará del mismo modo todo intento de revertir el orden constitucional elegido de manera soberana por el pueblo cubano, escribió la embajadora en su cuenta oficial en Twitter.

Cuba resultó electa en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, como miembro de la Junta Ejecutiva de Unicef, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, y la Comisión de Desarrollo Social.

Obtener 50 votos de 54 posibles demuestra nuestro prestigio a nivel internacional, a pesar de todas las presiones ejercidas por Estados Unidos, resaltó la embajadora cubana.

