Presidente cubano condena ley que promueve más sanciones contra Venezuela

Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, condenó, a través de su cuenta en Twitter, la aprobación por Estados Unidos de una ley que promueve más sanciones económicas y comerciales contra la República Bolivariana de Venezuela.

El Comité de Relaciones Exteriores norteamericano aprobó este miércoles la ley Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo para Venezuela, presentado por los senadores Bob Menéndez, de Nueva Jersey, y Marco Rubio, de Florida.



La normativa promueve más medidas sancionatorias contra Caracas, como la revocación de visas para los familiares de los individuos sancionados previamente.

Además, invita a los gobiernos de América Latina y Europa a implementar medidas coercitivas y unilaterales para asfixiar a la nación, cuya población ya padece los estragos del bloqueo financiero impulsado por Washington.

