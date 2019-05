Preside Quintas Solá Ejercicio Meteoro en Ciego de Ávila (+Fotos)

El viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, preside en Ciego de Ávila el Ejercicio Meteoro 2019 que comenzó con la activación del Consejo de Defensa Provincial ampliado.

Fortalecer las capacidades de la provincia, los municipios, las zonas de defensa, las empresas y organismos para enfrentar eventos de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario es el principal objetivo de estas jornadas.

Hoy se preparan los órganos de dirección en todos los niveles y mañana, Día Nacional de la Defensa, habrá actividades prácticas en todos los municipios ante la proximidad de la temporada ciclónica en Cuba.

Para el cierre en la central provincia se realizará una demostración destinada a sofocar un incendio de grandes proporciones en el recién reabierto Hotel Rueda.

