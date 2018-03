Preservan ganaderos de Ciego de Ávila rebaños de búfalos (+Video)

Ciego de Ávila, Cuba. – De acuerdo con un reciente registro del Centro de Control Pecuario de Ciego de Ávila los ganaderos de ese territorio intensifican sus acciones para preservar y desarrollar la crianza de ganado bufalino.

Los rebaños radican en zonas bajas de los municipios de Chambas, Bolivia, y Venezuela, donde se adoptan medidas encaminadas a la recuperación y desarrollo de una esencial fuente de proteína y producción de leche existente en áreas apartadas y pantanosas.

Leonardo Pérez, especialista en la rama ganadera en Ciego de Ávila, expresó que la introducción de los rumiantes en Cuba ha incentivado la investigación de esa especie, su mejoramiento genético y flujo zootécnico.

Agregó que aunque la cantidad de búfalos en el país es mucho menor que la que posee el sector vacuno, su empleo constituye una eficaz alternativa que cada vez pudiera rendir más frutos y contribuir al tiro de arados para los cultivos varios.

