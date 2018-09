Presente en más de cien países método cubano de alfabetización

Cuba celebró este jueves el Día Internacional de la Alfabetización con el mérito de escolarizar a millones de personas en más de 130 países con el método de enseñanza Yo, sí puedo, elaborado por Leonela Inés Relys, especialista de nuestro país.

Con la implementación a gran escala de esa metodología, Cuba se destacó a nivel mundial en la erradicación del analfabetismo en numerosos países del mundo.

Katherine Muller, directora de la Oficina Unesco de Cultura en La Habana, que el ente está enfocado en un amplio programa de acercamiento de las tecnologías a la educación.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco en La Habana, Oscar León consideró que la Campaña de Alfabetización materializada en nuestra nación en 1961 constituyó un hito en América Latina y en especial en los niños y jóvenes de la nación antillana.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.