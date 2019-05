Presente DESOFT en Feria Internacional de Turismo

La Feria Internacional de Turismo FITCuba 2019, que se celebra en la capital cubana hasta el venidero día 11 de mayo, acoge por primera vez una Expo de Tecnología, en la cual se refleja la estrategia de informatización del Ministerio del sector.

Uno de los participantes de la iniciativa es la Empresa de Aplicaciones Informáticas, DESOFT, quien ofrece líneas de servicios que incluye el desarrollo, despliegue y soporte de soluciones tecnológicas de administración empresarial.

Entre los clientes de DESOFT cuentan importantes entidades gubernamentales y otras instituciones cubanas, tales como el propio Ministerio de Turismo, Habanos S.A, Tabacuba y ETECSA.

FITCuba 2019 brinda un espacio oportuno para que invitados y expositores, conozcan de primera mano el trabajo que realiza el país en pos de una sociedad cada vez más informatizada.



