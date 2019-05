Presentan en Roma libro de escritor cubano

El escritor cubano Raúl Capote, exagente de la seguridad cubana infiltrado en las filas de la CIA de Estados Unidos, presentó en Roma la edición italiana de su libro La guerra que nos hacen.

La presentación del volumen se realizó en la sede del Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero y Democrático, auspiciada por la organización Patria Socialista y el Círculo de Roma de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba.

El libro denuncia los medios y métodos empleados en el ámbito cultural por la agencia de espionaje y otras instituciones al servicio del Gobierno estadounidense, contra movimientos revolucionarios, en especial Cuba.

La técnica del golpe suave y las estrategias seguidas por Estados Unidos y sus aliados en las llamadas Revoluciones de Colores, son temas abordados por Capote, quien se refiere además a la labor subversiva realizada en la Isla por Allan Gross, agente encubierto norteamericano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.