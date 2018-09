Preparados los pinareños para festejar aniversario de los CDR

Pinar del Río, Cuba. – Después de ratificar la condicion de Vanguardia Nacional de los Comites de Defensa de la Revolucion como provincia, los integrantes de los CDR en Pinar del Rio se aprestan a celebrar la fiesta de la organizacion la noche del proximo 27 de septiembre.

En el territorio unas 449 mil personas estan afiliados a la organizacion, las cuales se incoporaran con la alegria y entusiamo a un jolgorio destinado a saludar 58 años de victorias.

Ovidio Miranda Rodriguez, coordinador de los CDR en Pinar del Rio dijo que ademas de la condicion de Vanguardia Nacional, la misma categoria emulativa la comparten los municipios de Viñales, La Palma, Consolacion del Sur y Guane.

Asevero que tambien los jovenes demuestran su apego a la organizacion en el territorio vueltabajero, mediante su presencia activa en los destacamentos Noveno Congreso y Mirando al Mar.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.