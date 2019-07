Prensa Latina: al servicio de la verdad

Los trabajadores de la Agencia Latinoamericana de noticias Prensa Latina, en Matanzas, ratificaron su compromiso con la verdad, durante un encuentro efectuado por las seis décadas de ese medio noticioso.

Mario Garrido, director editorial, destacó que la representación matancera de ese órgano de prensa constituye un referente en la nación caribeña, tanto en la actividad periodística como en su gestión económica.

Rebeca Morales, integrante del buró provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, precisó que Prensa Latina juega un rol de suma importancia en el enfrentamiento a la campaña de desinformación mediática que existe en el orbe.

La celebración en Matanzas del 60 aniversario, incluyó sentidas evocaciones a sus impulsores, el líder histórico, Fidel Castro, y el comandante Ernesto Che Guevara, y a su primer director, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.